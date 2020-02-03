«Калашников» начал розничную продажу винтовки MR1

Концерн «Калашников» объявил о начале продаж гражданской версии винтовки MR1.
«Группа компаний «Калашников» представляет новинку – экспериментальную самозарядную винтовку MR1. MR1 является первой гражданской версией перспективной военной винтовки, и будет выпускаться под два типа патронов», – сообщается на сайте компании.
Там отмечено, что винтовка оснащена удобным двусторонним предохранителем, резьбой на стволе для крепления различных дульных устройств, газовой системой с коротким ходом поршня и газовым регулятором.
MR1 выпущена ограниченной партией, заказать винтовку можно на сайте концерна. Стоимость оружия – от 115 тыс. рублей.
Ранее концерн «Калашников» опубликовал видеоролик с прототипом нового электромотоцикла.
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