Уничтоженный у российской базы в Сирии беспилотник летел со стороны Средиземного моря

Уничтоженный у российской базы в Сирии беспилотник летел со стороны Средиземного моря

03.02.2020, 20:19, Новости дня

Комплекс «Панцирь» авиабазы Хмеймим сбил неопознанный беспилотник, летевший со стороны Средиземного моря, информирует Минобороны.

Об этом информирует ТАСС.

До этого сообщалось, что у авиабазы Хмеймим были сбиты два беспилотника, запущенные боевиками. Атака БПЛА была отражена также в субботу вечером.



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