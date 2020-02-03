Уничтоженный у российской базы в Сирии беспилотник летел со стороны Средиземного моря

Комплекс «Панцирь» авиабазы Хмеймим сбил неопознанный беспилотник, летевший со стороны Средиземного моря, информирует Минобороны.

Об этом информирует ТАСС.

До этого сообщалось, что у авиабазы Хмеймим были сбиты два беспилотника, запущенные боевиками. Атака БПЛА была отражена также в субботу вечером.





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