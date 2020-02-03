Уничтоженный у российской базы в Сирии беспилотник летел со стороны Средиземного моря

Комплекс «Панцирь» авиабазы Хмеймим сбил неопознанный беспилотник, летевший со стороны Средиземного моря, информирует Минобороны.
Об этом информирует ТАСС.
До этого сообщалось, что у авиабазы Хмеймим были сбиты два беспилотника, запущенные боевиками. Атака БПЛА была отражена также в субботу вечером.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Даже при извинениях власти России умеют унизить граждан. Журналист Иван Голунов потребовал от государства принести официальные извинения за незаконное уголовное преследование. Пришел ответ из Генпрокуратуры, о котором сообщил адвокат Голунова – Сергей Бадамшин. Извиняться отказались, написав, что извиниться должен прокурор, непосредственно надзиравший за уголовным делом. То есть, как всегда – высшее начальство ни при чем, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Назван способ сохранить управление при блокировке руля и тормозов в машине / 29 января
- На юге Москвы водитель сбил ребенка на дороге / 24 декабря
- В Краснодарском крае ребенку оторвало пальцы взорвавшейся в рукаве петардой / 30 декабря
- Ольга Дибцева: «Сильно кричала на первых родах» / 14 января
- Питерская вязка / 3 декабря
- Кофе не летний напиток, считают ученые / 15 мая
- Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли блеснула дерзким декольте на светском мероприятии / 22 января
- Эксперты назвали приносящие вред волосам привычках / 6 декабря