ЦИК зарегистрировал первого кандидата да дополнительных выборах в 179 округе

Центральная избирательная комиссия Украины на довыборах в Верховную Раду в 179 округе (Харьковская область) зарегистрировала первого кандидата. Об этом 3 февраля говорится в сообщении пресс-службы ЦИК в Facebook.
Сообщается, что зарегистрирован первый кандидат в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 179 на промежуточных выборах народного депутата Украины 15 марта 2020 года. Им стал Игорь Швайка.
Швайка родился 25 февраля 1976 года в селе Троицкое Целинное района, Республика Калмыкия, Российская Федерация. Он гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, имеет высшее образование, является директором ООО «Медиа-Центр «Голос Свободы», членом политической партии Всеукраинское объединение «Свобода», проживает в городе Люботин Харьковской области.
❗️ЦВК зареєструвала першого кандидата в народні депутати України в ОВО № 1793 лютого відбулося чергове засідання…
Posted by Центральна виборча комісія — Central Election Commission of Ukraine on Esmaspäev, 3. veebruar 2020
На выборах в Раду 21 июля 2019 в 179 округе победил кандидат от партии «Слуга народа» Алексей Кучера. 5 ноября 2019 года Кучеру назначили на должность главы Харьковской областной администрации, а к ЦИК поступило постановление о досрочном прекращении им депутатских полномочий. ЦИК назначил промежуточные выборы народного депутата на 179 округе на 15 марта 2020 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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