Утечка информации о крушении самолета МАУ – это ЧП. Но в сравнении с зачисткой места крушения бульдозерами это ничто – юрист Козлов

Утечка информации из украинских СМИ о крушении самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране – это чрезвычайное происшествие, но оно не столь существенно, как зачистка места происшествия бульдозерами, сказал в комментарии изданию «ГОРДОН» юрист, эксперт по авиационному праву Андрей Козлов.

«Очень похоже, что Украина допустила утечку информации, касающейся расследования. Я не верю, что в этом замешан какой-то иранский шпион. И с одной стороны, да – утечка материалов вредит расследованию, это плохо. Все записи должны тщательно оберегаться. Но по сравнению с зачисткой места происшествия бульдозерами и намерениями не предоставлять информацию украинской стороне утечка – это ерунда. Потому что такое поведение нарушает все основы расследования. Да, иранцы вправе проводить расследование, но уполномоченные представители стран, имеющих право принимать в нем участие, также могут знакомиться с материалами», – отметил юрист.

По его словам, непредоставление материалов расследования нарушит права тех стран, которые должны подготовить соответствующие отчеты о катастрофе.

«Расследование завершается подготовкой проекта отчета. И с этого момента у других государств есть 60 дней, чтобы выдвинуть предложения и замечания. По сути, это их основное право. А если не предоставлять своевременно материалы расследования, не давать возможности участвовать в совещаниях и делать заявления, то это право ставится под угрозу. Я бы сказал так: утечка информации – это по большому счету ЧП. Но в сравнении с зачисткой места крушения самолета МАУ бульдозерами это ничто», – резюмировал Козлов.

В Иране заявили, что больше не будут делиться с украинской стороной деталями расследования крушения самолета МАУ из-за утечки информации из украинских СМИ.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Изначально власти Ирана настаивали на технической неисправности или несчастном случае как главной причине крушения, однако 11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными. В ведомстве утверждали, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты «Тор-М1» класса «земля – воздух» были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.

«Телевизионная служба новостей» 2 февраля опубликовала расшифровку переговоров диспетчерской вышки аэропорта Тегерана и пилота рейса EP3768 иранской авиакомпании Iran Aseman Airlines, которые велись утром 8 января 2020 года, в день крушения самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране.

Как следует из расшифровки, рейс EP3768 Шираз – Тегеран выполнял посадку около 6.20 8 января, почти одновременно со взлетом украинского борта. Пилот иранского рейса сообщил диспетчеру, что видел на маршруте след от полета ракеты, а затем и взрыв в воздухе.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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