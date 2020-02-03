Пресс-служба UFC показала проморолик боя Нурмагомедов – Фергюсон

Пресс-служба Ultimate Fighting Championship опубликовала проморолик, посвященный поединку российского бойца Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном, который состоится 19 апреля на турнире UFC 249 в Бруклине.
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Ранее организаторы боя назвали цены на билеты. Самый дешевый билет будет стоить 99 долларов. За самый дорогой придется выложить больше 11 тысяч.
Напомним, Нурмагомедов – действующий чемпион UFC в легком весе, на его счету 28 побед в 28 поединках, а у Фергюсона 25 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. В последнем бою Хабиб взял верх над Дастином Порье, а Фергюсон оказался сильнее Дональда Серроне.
Стоит отметить, что соперники могли встретиться еще в декабре 2015 года. Однако тогда бой сорвался из-за травмы Нурмагомедова. Позже были предприняты еще три попытки организовать поединок. Все они потерпели неудачу из-за травм спортсменов.
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