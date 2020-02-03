«Русал» остановил работу в Гайане из-за беспорядков

В компании заявили о необходимости приостановки и консервации предприятия Bauxite Company of Guyana из-за нанесенного ущерба имуществу предприятия.
В пресс-службе "Русала" отметили, что руководство компании "не видит возможности для продолжения бизнеса в Гайане" в текущих условиях. По заявлению российской компании, протестующие осуществили поджог опор линий электропередач и другого имущества компании.
В "Русале" также заявили о том, что органы власти Гайаны не оказали какой-либо поддержки компании, добавив, что "в целях безопасности были эвакуированы сотрудники-экспаты".
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Новый коронавирус 2019-nCoV сохраняется на гладких поверхностях до пяти дней, выживает в сточных водах, а для заражения человеку достаточно провести пятнадцать минут вблизи от источника инфекции. Это выводы экспертов Национальной комиссии по здравоохранению Китая. Летальность болезни выше, чем у атипичной пневмонии 2003-го — уже погибли 362 человека. Китай ужесточает карантин: школьные каникулы продлены еще на две недели, граждан обязали работать […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Трансплантолог Каабак оценил возможность пересадки человеку головы / 7 декабря
- Жители закрытого из-за коронавируса Уханя устроили флешмоб / 27 января
- У большинства переданных Киеву пленных не оказалось на Украине жилья / 2 января
- В Сети показали новые рендеры смартфона iPhone SE 2 / 30 декабря
- Генсек ООН перечислил современных «всадников Апокалипсиса» / 23 января
- Отец керченского стрелка скончался в больнице / 14 декабря
- Зеленский назвал США ключевым союзником в защите суверенитета Украины / 31 января
- На нормандском саммите согласовали обмен удерживаемыми лицами / 10 декабря