«Русал» остановил работу в Гайане из-за беспорядков

«Русал» остановил работу в Гайане из-за беспорядков

03.02.2020, 20:06, Новости дня

В компании заявили о необходимости приостановки и консервации предприятия Bauxite Company of Guyana из-за нанесенного ущерба имуществу предприятия.

В пресс-службе "Русала" отметили, что руководство компании "не видит возможности для продолжения бизнеса в Гайане" в текущих условиях. По заявлению российской компании, протестующие осуществили поджог опор линий электропередач и другого имущества компании.

В "Русале" также заявили о том, что органы власти Гайаны не оказали какой-либо поддержки компании, добавив, что "в целях безопасности были эвакуированы сотрудники-экспаты".

Источник: Вести



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