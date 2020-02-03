Зеленский ожидает, что дата первой части обмена удерживаемыми лицами будет известна в ближайшее время

Дата первой части обмена удерживаемыми лицами – между Украиной и неподконтрольными Киеву территориями Донбасса вероятно будет известна в ближайшее время. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».

Он отметил, что переговоры по обмену ведутся в двух направлениях.

«Это обмен и разговор в формате Трехсторонней контактной группы в Минске, это обмен нашими пленными, которые находятся за решеткой или в подвалах на временно оккупированной территории. Там готовится список, список очень большой. Мы уже передали это список. Он будет согласовываться в Минске. Я думаю, что в ближайшее время будут даты [обмена] первой части наших пленных. Первой, там действительно очень много людей», – сказал Зеленский.

Президент сообщил, что второе направление по обмену удерживаемыми лицами касается освобождения граждан Украины, которых удерживают в РФ и аннексированном ею Крыму.

«Второй трек — это разговор с российской стороной по обмену наших пленных, находящихся в Крыму или на территории Российской Федерации. Там тоже началась работа. Я уверен, что в ближайшее время будут дать и общество увидит списки. Большинство пленных, о которых мы говорим с российской стороной, тех, которые на территории Российской Федерации находятся – крымские татары», – добавил он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Последний обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ДНР» и «ЛНР» проходил 29 декабря 2019 года в Донецкой области. По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев, в том числе 12 военнослужащих. Украина передала на временно оккупированные территории 124 человека.

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым сообщило, что жители Крыма, которых удерживают на территории полуострова и в РФ, будут включены в список для обмена на следующем этапе освобождения.

23 января 2020 года Зеленский сообщил, что Украина готовит списки на обмен с ОРДЛО и РФ.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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