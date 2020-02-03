Выдра может усилить футбольный ЦСКА

Выдра может усилить футбольный ЦСКА

03.02.2020, 20:06, Новости дня

Московский ЦСКА проявляет интерес к нападающему английского "Бернли" и сборной Чехии Матею Выдре. Армейцы хотят укрепиться 27-летним чешским футболистом до 21 февраля. Предполагаемая цена трансфера – 5 миллионов евро.

Как сообщает издании Mirror, Выдра должен был перейти в шотландский "Рейнджерс", однако в последний момент сделка сорвалась. Учитывая, что в большинстве европейских чемпионатов трансферное окно уже закрыто, в дело может вмешаться ЦСКА.

В текущем сезоне форвард "Бернли" провел за клуб девять матчей во всех турнирах. В его активе две голевые передачи. За сборную Чехии Выдра провел 26 игр и забил в них пять голов.

Источник: Вести



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