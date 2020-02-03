Выдра может усилить футбольный ЦСКА

Московский ЦСКА проявляет интерес к нападающему английского "Бернли" и сборной Чехии Матею Выдре. Армейцы хотят укрепиться 27-летним чешским футболистом до 21 февраля. Предполагаемая цена трансфера – 5 миллионов евро.

Как сообщает издании Mirror, Выдра должен был перейти в шотландский "Рейнджерс", однако в последний момент сделка сорвалась. Учитывая, что в большинстве европейских чемпионатов трансферное окно уже закрыто, в дело может вмешаться ЦСКА.

В текущем сезоне форвард "Бернли" провел за клуб девять матчей во всех турнирах. В его активе две голевые передачи. За сборную Чехии Выдра провел 26 игр и забил в них пять голов.

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе визита в Киев 3 февраля и встречи с президентом Владимиром Зеленским произнес слова «Слава Украине!» Это произошло во время церемонии встречи президента Турции с участием украинских военных. Видео выложила пресс-служба президента Зеленского: Лозунг «Слава Украине» в России позиционируется как националистический. Известно, что в рамках визита президента Турции в Киев […]