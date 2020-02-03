Выдра может усилить футбольный ЦСКА

Московский ЦСКА проявляет интерес к нападающему английского "Бернли" и сборной Чехии Матею Выдре. Армейцы хотят укрепиться 27-летним чешским футболистом до 21 февраля. Предполагаемая цена трансфера – 5 миллионов евро.
Как сообщает издании Mirror, Выдра должен был перейти в шотландский "Рейнджерс", однако в последний момент сделка сорвалась. Учитывая, что в большинстве европейских чемпионатов трансферное окно уже закрыто, в дело может вмешаться ЦСКА.
В текущем сезоне форвард "Бернли" провел за клуб девять матчей во всех турнирах. В его активе две голевые передачи. За сборную Чехии Выдра провел 26 игр и забил в них пять голов.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе визита в Киев 3 февраля и встречи с президентом Владимиром Зеленским произнес слова «Слава Украине!» Это произошло во время церемонии встречи президента Турции с участием украинских военных. Видео выложила пресс-служба президента Зеленского: Лозунг «Слава Украине» в России позиционируется как националистический. Известно, что в рамках визита президента Турции в Киев […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Базарный шум» для пиара — облавы на чеченцев в Германии результатов не принесли / 22 января
- Димопулос показала мужа и дочь / 8 января
- На аукцион выставили табличку с признанием в любви к главе ВТБ Костину от телеведущей Наили Аскер-заде / 9 декабря
- Киев объяснил появление Зеленского на элитном курорте / 6 января
- В Виннице задержали подозреваемого в изнасиловании шестилетней девочки / 22 января
- За завышение стоимости услуг ЖКХ введут штрафы / 10 января
- Автоновости: Самая дорогая Vesta «не взлетела» / 17 января
- МАУ является единственной компанией, у которой есть задолженность перед «Украерорухом» – глава ведомства / 26 декабря