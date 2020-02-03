Ученые: Гены человека могут рассказать о любимой еде и предрасположенности к заболеваниям

Исследователи из Японии обнаружили ген, определяющий любимый продукт человека, а также его предрасположенность к тому или иному недугу. Научная работа была проведена экспертами IMS RIKEN и сотрудниками государственного университета в Осаке.

Ученые опросили более 155 000 человек о том, насколько часто они питаются, а также об их любимой еде. Как оказалось, человеческие гены способны влиять на его привычки и питание, что может сказаться на состоянии здоровья. В рамках эксперимента эксперты обозначили несколько позиций размещения генов, которые были связаны с употреблением различных продуктов, начиная от чая и кофе, заканчивая рыбой и мясом.

Научным сотрудникам удалось обнаружить связь определенных продуктов и конкретных недугов вроде рака и сахарного диабета.

К сожалению, генетику не удалось изучить подробно, поэтому специалисты продолжат исследование в данном направлении. По словам ученых, гены влияют на характер человека, а также на показатель его счастья и другие факторы вроде таланта, интеллекта и физической активности.

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