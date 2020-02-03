Опрос показал наличие страха онкологии у 25% россиян

Опрос показал наличие страха онкологии у 25% россиян

03.02.2020, 20:04, Разное

Опрос показал наличие у 26% россиян страха перед онкологией. Наиболее пугающими разновидностями заболевания назвали поражение мозга, желудка, а также поджелудочной железы.
По данным веб-портала «Здоровье Mail.ru», мысли о болезни вызывают тревогу, однако не становятся проблемой для жизни 54% респондентов. В то же время 61% опрошенных россиян отметили, что ближайшие родственники перенесли заболевание, а у 55% из них именно эта болезнь оказалась причиной смерти.

В отношении профилактических мер 45% россиян отметили, что тщательно контролируют общее состояние здоровья, а ещё 38% соотечественников не допускают появления вредных привычек. Женщины в 29% случаев рассказали о регулярном посещении гинеколога, а в 25% — периодическое обследование груди. При этом 28% участников опроса не принимают никаких мер.



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