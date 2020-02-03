Мнение: Запрет гетеросексуальных отношений, геи против «Армии Спасения» и 25-й кадр в КоАП

1. Идеология ЛГБТ, кажется, дошла до своего логического завершения. Всё как в анекдоте про Рабиновича — некоторые активисты начали уже открыто предлагать официально запретить традиционные отношения между мужчиной и женщиной:

https://gmorder.livejournal.com/11701694.html

http://nashmontreal.com/news/nastalo-vremya-podumat-o-zaprete-geteroseksualnykh-otnosheniy—napisala-v-svoem-tvittere-prezident-federacii-zhenschin-kvebeka_1147.html

На этой неделе развернулся большой скандал вокруг заявления президента Федерации женщин Квебека (FFQ) мадам Габриель Бушар.

«Отношения гетеросексуальной пары слишком жестоки. К тому же, чаще всего они основаны на религиозной доктрине. Возможно, настало время начать разговор об их запрете и отмене», – было написано в Твиттере.

Таким образом она хотела привлечь внимания к убийствам женщин в Квебеке. «Статистика подтверждает, что большинство убийств женщин случается в контексте интимных отношений с мужчиной», – продолжает президент FFQ.

Подобное заявление вызвало ажиотаж среди министерств, которые поддерживают данную организацию. Министр по делам женщин резко прокомментировала это заявление и напомнила, что представлять интересы женщин публично – это огромная ответственность.

Министр труда признался, что возможен пересмотр субсидий, выделяемых Федерации женщин Квебека. Только в этом году она получили 120 000$ от его министерства.

Бывший мэр Лонгёя потребовала отставки мадам Бушар.

После разразившегося скандала, мадам Бушар извинилась и удалила пост, но отказалась уходить с занимаемой должности.

Поначалу я не поверил в эту новость и посчитал её фейком, состряпанным с целью очернить борцов за половое многообразие. Но нет, похоже, что автор предложения о запрете гетеросексуализма – реальная франкоканадка (на фото), и, похоже, англоязычные канадские СМИ подтверждают инцидент:

https://montreal.ctvnews.ca/funding-for-women-s-group-under-review-after-call-for-ban-on-man-woman-relationships-1.4787473

2. Читатели пишут, что американские ЛГБТ-активисты закусились с «Армией Спасения» за то, что та не принимает на работу геев.

Суть конфликта: «Армия Спасения» — христианская благотворительная организация, которая собирает пожертвования и кормит бездомных бесплатным супом. Сотрудники «Армии Спасения» сотрудники должны придерживаться библейской этики в области пола. ЛГБТ-активисты требуют, чтобы «Армия Спасения» изменила свои правила и начала брать на работу открытых геев.

«Армия Спасения» говорит, что для неё это важные правила, и что если её обяжут брать на работу открытых геев, она вынуждена будет закрыть свои бесплатные кухни. ЛГБТ-активисты обвиняют теперь «Армию Спасения» в том, что та активно подавляет права геев, пытается при помощи шантажа изменить местное законодательство, предписывающее брать геев на работу:

https://www.facebook.com/AtheistRepublic/posts/2969935676426605:0

Также ЛГБТ-активисты предлагают обычным гражданам прекращать жертвовать деньги «Армии Спасения» и поддержать долларом такие организации, как, например, хорошо известную в России «Амнести Интернейшнл».

3. В проекте нового КоАП есть, оказывается, вот такая статья:

33.5. Злоупотребление свободой массовой информации

1. Изготовление и (или) распространение теле-, видео-, кинопрограмм, документальных и художественных фильмов, а также относящихся к специальным средствам массовой информации информационных компьютерных файлов и программ обработки информационных текстов, содержащих скрытые вставки, воздействующие на подсознание людей и (или) оказывающие вредное влияние на их здоровье…

Мне любопытно, что имели в виду авторы? «Двадцать пятый кадр»? Но исследования давно уже показали, что это миф, и что «влиять на подсознание» при помощи подобных трюков невозможно. Или, может быть, авторы имели в виду попытки обратиться к чувствам зрителя через традиционные образы — например, через красивых девушек, держащих в руках рекламируемый товар? Но тогда надо просто сразу запрещать всю рекламу, так как она построена на эксплуатации эмоций практически полностью.

Источник: Место для дискуссий

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