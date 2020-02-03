Турция пропустила совместное с Россией патрулирование в Сирии

Турецкая сторона не прибыла для участия в совместном с Россией патрулировании в Сирии, поэтому российская военная полиция действовала в одиночку, сообщил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
«В связи с неприбытием турецкой стороны для участия в совместном патрулировании, подразделения российской военной полиции в одностороннем порядке осуществили патрулирование по маршруту: Кобани – пункт пропуска Гариб – Хараб-Нас – Итвиран-Тахтани – Бадфик – Итвиран-Фаукани – пункт пропуска Гариб – Кобани в провинции Алеппо», – сказал Боренков, передает РИА «Новости».
Напомним, в ночь на понедельник восемь турецких военных погибли и девять получили ранения в столкновениях с сирийской правительственной армией в Идлибе в Сирии. Анкара пообещала отомстить за гибель своих военных. После этого истребители F-16 ВВС Турции, а также артиллерийские расчеты нанесли удары по 40 целям в Идлибе.
Также СМИ сообщили, что запланированное на 3 февраля совместное патрулирование РФ и Турции в Кобани было отменено, однако причины этого не уточнялись.
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