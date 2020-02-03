«Открытые медиа»: Российские кредиторы — выходцы из спецслужб — потребовали €9 млн с Марин Ле Пен

Компания «Авизапчасть» в конце декабря 2019 года обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к французской партии «Национальное объединение» о возврате 639,7 млн рублей долга. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на данные арбитражных судов. Первое слушание по делу назначено на июнь 2020 года.

Как отмечает издание, речь идет о кредите в размере €9 млн, который партия Марин Ле Пен взяла в 2014 году в «Первом чешско-российском банке». Тогда партия назвалась «Национальный фронт», а в «Национальное объединение» ее переименовали в 2018 году.

Партию отказались финансировать банки ЕС и США, и она обратилась в российский банк. О сделке стало известно, и оппоненты тут же обвинили Ле Пен в финансовой зависимости от российских властей.

Как отмечают «Открытые медиа», единственным владельцем банка был Роман Попов, когда-то работавший на Геннадия Тимченко, миллиардера и близкого знакомого Путина.

В 2016 году Центробанк лишил банк лицензии. Как выяснилось, незадолго до этого из него была выведена значительная часть активов, в том числе и кредит Ле Пен. Права требования по нему перешли к компании «Конти», зарегистрированной в Москве и занимающейся прокатом автомобилей. А она, в свою очередь, передала их компании «Авиазапчасть».

Ранее «Открытые медиа» публиковали материал о том, что «Авиазапчасть» — это фирма под руководством бывших сотрудников спецслужб. «Пост заместителя гендиректора «Авиазапчасти» много лет занимал известный разведчик, герой России Евгений Бармянцев. Он известен, например, как разработчик знаменитого марш-броска батальона ВДВ в Косово, в 1999-м сорвавшем наземную операцию НАТО в бывшей Югославии. Другим замом работал экс-руководитель государственного Росгранстроя Алексей Шестопалов. В бухгалтерии же «Авиазапчасти» трудилась Татьяна Литягина, сестра бывшего начальника отдела службы экономической безопасности ФСБ Сергея Горбунова», — отмечает издание.

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