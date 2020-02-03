Президент МАУ: Запись радиообмена – доказательство того, что не было предупреждений о рисках для полетов в Тегеране

Телевизионный сюжет с записью радиообмена иранского пилота и диспетчера тегеранского аэропорта стал лишним доказательством того, что самолет «Международных авиалиний Украины» был уничтожен ракетой в районе, признанном безопасным для полетов гражданской авиации. Об этом 3 февраля написал в Facebook президент МАУ Евгений Дыхне.

«С того самого момента, когда стало известно о катастрофе, авиакомпания занимала четкую и уверенную позицию относительно того, что гибель пассажиров и самолета вызвал внешний фактор. Между пилотами самолета МАУ и диспетчерами Международного аэропорта Тегерана во время взлета происходил обычный радиообмен. Распространенное украинскими СМИ видео – еще одно доказательство того, что самолет МАУ был уничтожен ракетой, и не было никаких ограничений, предупреждений от диспетчеров о том, что есть хотя бы какие-то риски для выполнения полетов гражданским воздушным судном в районе аэропорта», – написал глава авиакомпании.

Он призвал «не создавать очередных сенсаций вокруг катастрофы в Иране».

«Этот факт – еще один сигнал для мирового сообщества обратить дополнительное внимание к вопросу безопасности авиапространства. И я призываю все страны, граждане которых пострадали в этой ужасной катастрофе, и международные организации объединить усилия для обеспечения глубокого и полного проведения расследования и определения ответственных за гибель 176 пассажиров и членов экипажа. Я также очень надеюсь, что процесс компенсационных выплат семьям будет максимально ускорен», – подчеркнул Дыхне.

Учора в ТСН вийшов сюжет про авіатрощу рейса PS752, який викликав громадський резонанс та миттєву реакцію іранської… Posted by Євгеній Дихне on Esmaspäev, 3. veebruar 2020

Пассажирский самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Изначально власти Ирана настаивали на технической неисправности или несчастном случае как главной причине крушения, однако 11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными. В ведомстве утверждали, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты «Тор-М1» класса «земля – воздух» были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.

Телепрограмма ТСН 2 февраля опубликовала расшифровку переговоров диспетчерской вышки аэропорта Тегерана и пилота рейса EP3768 иранской авиакомпании Iran Aseman Airlines, которые велись утром 8 января 2020 года, в день крушения самолета МАУ. Как следует из радиообмена, рейс EP3768 Шираз – Тегеран выполнял посадку почти одновременно со взлетом украинского борта. Пилот иранского рейса сообщил диспетчеру, что видел след от полета ракеты, а затем взрыв в воздухе.

Директор по расследованию авиационных происшествий в Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар 3 февраля заявил, что из-за утечки данных в украинские СМИ Иран больше не станет делиться с Украиной информацией о ходе расследования.

18 января Резаифар заявил, что Иран отправит в Украину черные ящики с самолета МАУ. Чиновник сказал, что в Киеве бортовые самописцы попытаются расшифровать с использованием опыта Канады, Франции и США, а если не удастся, их отправят во Францию. Однако 19 января Резаифар опроверг свое же утверждение, сообщив, что специалисты попытаются расшифровать черные ящики в Иране.

Иран обратился за помощью к Национальному бюро безопасности на транспорте США и французскому Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации, однако эти ведомства отказались прислать в Тегеран оборудование для декодирования.

23 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов встретился с иранским уполномоченным по расследованию катастрофы и заявил, что Украина готова обеспечить исследование самописцев.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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