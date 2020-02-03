Известно, каким рискам подвержены жители аграрных районов

Проведенное американскими учеными исследование показало, что жители аграрных районов особенно подвержены риску развития таких серьезных заболеваний как астма, диабет 2-го типа, а также рак легких. Подробности исследования сообщает Goroday.ru.

Не так давно сотрудники Калифорнийского университета обнаружили, что воздушные смеси с высоким содержанием селена негативно отражаются на состоянии и здоровье животных. Затем эксперты почти сразу задумались о необходимости проведения исследования с участием людей. Сначала в лабораториях были созданы воздушно-капельные «коктейли», которые долгое время изучались учеными. Оказалось, природный селен и его избыток переваривается почвенными микробами и растениями.

Население аграрных районов находится в серьезной опасности, поскольку данные воздушные смеси благоприятно влияют на рост риска развития разных заболеваний, вызывают желудочно-кишечные расстройства, неврологические повреждения и способствуют выпадению волос.

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