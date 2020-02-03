Ученые представили прибор для диагностики сотрясения мозга

Инженеры из Мичиганского университета сообщили о создании портативного диагностирующего прибора, который с помощью лазеров способен проводить качественную диагностику сотрясения мозга.

Авторы разработки долгое время работали над созданием прибора, который будет крайне полезен спортсменам. Не секрет, что именно спортсмены чаще всего нуждаются в оперативной и качественной диагностике на легкие сотрясения. Особенно внимательными нужно быть с повторно полученными сотрясениями, ведь они могут привести к повышенному риску гибели клеток головного мозга. Однако именно повторные сотрясения проходят без видимых симптомов. Разработанный прибор позволяет ускорить диагностику и повысить ее точность.

Дело в том, что портативное устройство проверяет состояние клеток головного мозга пациента с помощью мощных лазеров.

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