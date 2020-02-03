Найден способ извлекать полезные спирты и эфиры из сточных вод

Эксперты из Института нефтехимического синтеза РАН поделились подробностями разработанного способа, позволяющего извлекать из сточных вод полезные спирты и эфиры. Также они отметили, что данные вещества можно будет использовать в качестве добавок к моторным топливам.

Долгие годы специалисты работали над разработкой методик очистки сточных вод. Основной задачей для них было сделать данный процесс экономически выгодным. Сотрудники Института нефтехимического синтеза РАН все же смогли создать тот самый метод, который позволяет выделять полезные спирты и эфиры из стоков нефтехимических и фармацевтических производств. Они разработали мембраны, которые также можно будет использовать для разделения нефтяных и попутных газов.

По мнению экспертов, разработанная методика является крайне выгодной и важной для нашей страны, занимающей лидирующие позиции в добыче природного газа.

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