В Бразилии футболисты избили выбежавшего на поле болельщика

В Бразилии футболисты избили выбежавшего на поле болельщика

03.02.2020, 19:51, Новости дня

В Бразилии во время матча клубов «Фигейренсе» и «Аваи» в лиге штата Катариненсе футболисты подрались с выбежавшими на поле болельщиками.

Полузащитник «Аваи» Бруно Сильва показал несколько жестов болельщикам «Фигейренсе», на что фанаты хозяев отреагировали агрессивно. Несколько человек прорвались к скамейке запасных «Аваи». После чего один из запасных набросился фаната и повалил его на газон, а подбежавший Сильва ударил лежащего болельщика ногой по голове, информирует «Рен ТВ».

Отмечается, что пострадавшему потребовалась помощь врачей. Матч возобновили спустя 20 минут, закончилась встреча победой гостей со счетом 2:0. Видео опубликовано в Twitter Nitwik Football.

https://t.co/lDhuJ7F99m

— Dj Havoc™ (@Djhavoc) February 3, 2020  

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