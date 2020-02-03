Polskie Radio — РФ не оставит попыток интергрировать Белоруссию

Александр Лукашенко получил время на «политическую передышку», но Минску вовсе не стоит расслабляться, считает белорусский политолог Александр Класковский. В беседе с Polskie Radio эксперт заявил, что Москва не отказалась от идеи присоединения Белоруссии, следовательно она и далее будет предпринимать попытки в этом направлении.



Reuters

Независимый белорусский политолог Александр Класковский считает, что визит госсекретаря США Майка Помпео в Минск символически важен, потому что в ходе него америанский политик заявил о поддержке со стороны его государства сохранения независимости Белоруссии.

В беседе с Polskie Radio эксперт подчеркнул, что Белоруссия переживает сложное время — определённого рода момент истины, определяющий направление, в котором пойдёт его государство.

По мнению политолога, после недавнего опыта в отношениях с Москвой Александр Лукашенко скорее всего предпримет попытки диверсифицировать внешнюю политику. Фактически белорусский лидер уже делает шаги в этом направлении. Об этом свидетельствует визит госсекретаря США в Минск, а также недавняя речь Лукашенко, в которой он представил Россию в контексте определённого рода угрозы для Белоруссии, отметил он.

При этом эксперт подчеркнул, что для проведения реальной диверсификации потребуются фундаментальные изменения в системе, вступление во Всемирную торговую организацию и модернизация страны. Он отметил, что не рискнёт пока сказать, готовы ли к этим изменениям белорусские власти.

В интервью Polskie Radio Класковский предположил, что РФ и Белоруссия скорее всего придут к соглашению по нефти, но Александр Лукашенко надолго запомнит «урок интеграции», который в прошлом году он получил от России. Тем не менее и сегодня Белоруссия продолжает сильно зависеть от Москвы, которая следит за тем, чтобы Минск не переходил красную черту, подчёркивает Класковский.

В беседе политолог также отметил, что сейчас у Александра Лукашенко, вероятно, появится дополнительное время для осуществления контроля над его «политической одышкой» ввиду того, что Москва сейчас в большей мере занята внутренними вопросами, связанными с внесением поправок в Конституцию.

При этом эксперт не согласен с теми, кто считает, что Белоруссии можно сейчас быть спокойной, раз, по всей видимости, Путин решился продлить своё правление за счёт внутренней политики, а не путём инкорпорации Белорусии. «Вопрос оказания давления на Белоруссию намного сложнее», — подчеркнул политолог. Он добавил, что только что сформированное правительство РФ скорее всего вернётся к дорожным картам, которые являются составной частью интеграционного процесса двух стран. «Россия не прекратит предпринимать попытки по присоединению Белоруссии, потому что она не хочет потерять её так же, как это произошло с Украиной», — резюмировал Класковский.

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