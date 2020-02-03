На Украине предложили создать ЧВК из ветеранов АТО

Замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил, что в стране нужно создать частную армию, состоящую из ветеранов войны в Донбассе.
«У нас десятки тысяч людей вернулись с фронта, но в мирной жизни оказались никому не нужны. Хотя не те, кто защищал это общество, должны подстраиваться под него, а общество должно оказать им поддержку», – передает его слова «Страна».
Он назвал такую частную военную компанию «громоотводом», который позволит ветеранам АТО, «не сумевшим себя реализовать», продолжить «заниматься тем, что они умеют делать качественно», одновременно получая за это признание государства и деньги.
В то же время по законам Украины запрещены вербовка, финансирование и поддержка наемников.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Новый коронавирус 2019-nCoV сохраняется на гладких поверхностях до пяти дней, выживает в сточных водах, а для заражения человеку достаточно провести пятнадцать минут вблизи от источника инфекции. Это выводы экспертов Национальной комиссии по здравоохранению Китая. Летальность болезни выше, чем у атипичной пневмонии 2003-го — уже погибли 362 человека. Китай ужесточает карантин: школьные каникулы продлены еще на две недели, граждан обязали работать […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Предполагаемый российский хакер признал вину в суде США / 24 января
- Филарет назвал полученный томос «не тем» / 5 декабря
- Электронные больничные позволят Украине экономить 1-5 млрд грн ежегодно – Минсоцполитики / 28 января
- Коболев объяснил роль Нафтогаза в сделке с Газпромом / 2 января
- Украина стремится как можно скороее завершить переговоры с МВФ о новой программе –Гончарук / 7 декабря
- Власть согласилась поставить под сомнение дело Майдана в рамках переговоров об обмене – «Голос» / 28 декабря
- Путин переназначил Садовничего на пост ректора МГУ, несмотря на протесты студентов / 5 декабря
- Выставку «Секреты гениальности: 100 неизвестных работ Ивана Марчука» продлили до 12 января / 11 декабря