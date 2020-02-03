Личное: Убил педофила? В тюрьму!

33-летний Владимир Санкин из Уфы спас двух мальчиков от изнасилования, убив педофила. Теперь ему за это грозит тюрьма.

Владимир шёл домой, когда к нему подбежал перепуганный мальчик и попросил о помощи.



Фото: Power of Positivity

Вот как описывает дальнейшие события друг Владимира:

Мальчик рассказал, что они с приятелем играли на улице в снежки, сильно промокли и забежали в подъезд погреться у батареи. Там к ним подошел незнакомый мужчина и спросил, что они делают в подъезде, после чего пригласил ребят к себе домой выпить чаю с конфетами, а также пообещал показать «кое-что интересное». Мальчики согласились, но как только они зашли в квартиру, мужик приказал им раздеваться и начал доставать из штанов свои гениталии. Ребята испугались и хотели убежать, но незнакомец стал угрожать им топором, если они не будут делать то, что им скажут. Одному мальчику удалось вырваться и убежать на улицу, где он встретил Владимира и попросил о помощи.

Владимир, у которого у самого есть дети, тут же ринулся в квартиру, где педофил удерживал второго ребёнка. Стал ломиться в дверь, слыша за ней звуки детского плача.

Педофил дверь открыл. Владимир схватил подонка за шкирку и выволок на улицу, требуя объяснений. Вместо объяснений тот начал оскорблять Владимира, который уже впал в состояние ярости.

Надеясь, не надо объяснять, почему?

Мой друг сильно его ударил, и по ходу тот упал и ударился головой. Владимир сразу же вызвал скорую и полицию, — продолжает свой рассказ друг Владимира. — Мужика отвезли в больницу, где тот скончался. Моего друга доставили в отделение, и сейчас ему предъявили обвинение по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего». Адвокат сразу сказал, что обвинение серьезное, и даже условным сроком тут не отделаться. Хотя даже сестра того мужика сразу сказала, что к Владимиру никаких претензий не имеет.

А что же убитый? Кем он, собственно, был?

Летом 2019 года 53-летний Владимир Зайцев вышел из тюрьмы, где отсидел 11 лет за изнасилование мальчика.

«Мы разговаривали с соседом – он подтвердил, что видел в окно, как этот Владимир заводил к себе детей. Мальчиков тоже уже опросили, они рассказали, как все было на самом деле. Получается, что мой друг спас детей от педофила, но этот факт всего лишь будет смягчающим обстоятельством при вынесении решения суда. Владимир – примерный семьянин, у него есть собственные дети. Жена его до сих пор не может поверить в произошедшее и горько плачет. Адвокат говорит, что Владимиру в любом случае грозит тюремный срок – пять лет в самом лучшем случае».

Что думаете? Что чувствуете?

Источник: Лена Миро

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