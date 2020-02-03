Ушел из жизни знаменитый российский ученый

Знаменитый историк Валентин Янин скончался в возрасте 90 лет. Трагическое известие сообщила его супруга Елена Рыбина на своей странице в «Фейсбуке». Причина смерти ученого не раскрывается. Дата и место прощания будут известны позднее.

Напомним, в 1951 году Валентин Янин окончил исторический факультет МГУ. Он посвятил множество трудов истории средневекового Новгорода. С 1990 года ученый был членом Российской академии наук, сообщает «Вечерняя Москва».

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