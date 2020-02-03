У авиабазы Хмеймим сбиты два беспилотника боевиков

Боевики запустили два беспилотных летательных аппарата в сторону авиабазы Хмеймим, их сбилы силы ПВО рядом с базой, информирует гостелевидение Сирии.

«Противовоздушная оборона на авиабазе Хмеймим сбила два БПЛА рядом с ней», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала Ikhbariya.

Радиостанция Sham FM пишет, что в городе Джебла, который расположен рядом с авиабазой, были слышны взрывы в результате работы ПВО.

Накануне сообщалось, что беспилотники боевиков, направленные на авиабазу Хмеймим, были перехвачены с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

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