Приглашенный редактор Надежда Михалкова: 10 фактов обо мне, которые никто не знает

1. Шумным вечеринкам предпочитаю вечер в кругу семьи или друзей.
2. Я люблю проводить время одна.
3. Выступление на большую аудиторию меня пугает.
4. Загородную жизнь я люблю больше, чем столичную.
5. На детских фильмах и мультфильмах я плачу чаще, чем дети.
Надежда Михалкова
6. А на детские праздники я собираюсь, как на поле боя.
7. Я могу ночью проснуться и пойти съесть шоколадку.
8. Без хорошей музыки я не засыпаю.
9. С недавних пор дала себе установку каждое утро как проснусь — улыбаться. Это действительно поднимает настроение, даже если солнца в городе не было пару месяцев.
10. Я не люблю определение «милый»: для меня оно сравнимо с «никакой».
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