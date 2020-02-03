Приглашенный редактор Надежда Михалкова: 10 фактов обо мне, которые никто не знает

1. Шумным вечеринкам предпочитаю вечер в кругу семьи или друзей.

2. Я люблю проводить время одна.

3. Выступление на большую аудиторию меня пугает.

4. Загородную жизнь я люблю больше, чем столичную.

5. На детских фильмах и мультфильмах я плачу чаще, чем дети.

Надежда Михалкова

6. А на детские праздники я собираюсь, как на поле боя.

7. Я могу ночью проснуться и пойти съесть шоколадку.

8. Без хорошей музыки я не засыпаю.

9. С недавних пор дала себе установку каждое утро как проснусь — улыбаться. Это действительно поднимает настроение, даже если солнца в городе не было пару месяцев.

10. Я не люблю определение «милый»: для меня оно сравнимо с «никакой».

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