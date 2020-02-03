Марго Робби пошутила со сцены BAFTA над «Мегзитом»: реакция Кейт Миддлтон и принца Уильяма

На вчерашней церемонии вручения наград BAFTA Брэд Питт удостоился почетной статуэтки в категории «Лучший актер второго плана» за роль в ленте Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». В Лондон актер приехать не смог, поэтому за него награду получала его коллега по фильму Марго Робби. Она вышла на сцену, чтобы забрать золотую маску и прочитать заготовленную актером речь.

Привет, Британия! Слышал, ты теперь свободна и одинока. Добро пожаловать в клуб! Желаю тебе всего лучшего в этом бракоразводном процессе!

— речь Брэда началась с отсылки к «Брекзиту». 31 января стал последним днем Великобритании в Евросоюзе. Брэд Питт Марго Робби

Питт сказал, что назовет эту статуэтку Гарри, потому что она поедет с ним в США. Это его слова, не мои!

— продолжила не без смущения читать с листочка слова актера Марго.

На этот раз шутка относилась к другому событию, которое сотрясает Великобританию уже второй месяц. В январе принц Гарри и Меган Маркл заявили, что отказываются от статуса членов королевской семьи и теперь будут жить между Великобританией и США с Канадой.

В этот момент камера, снимавшая церемонию, запечатлела реакцию сидящих в зале Кейт Миддлтон и принца Уильма. На шутку по поводу «Мегзита» герцог и герцогиня Кембриджские отреагировали сдержанным смехом.

Герцог Кембриджский является президентом академии. Он занимает этот почетный пост уже 10 лет, а вместе супруги посещают церемонию четвертый год подряд.

«Мегзитом» по аналогии с «Брекзитом» называют отказ Меган и Гарри от своих королевских обязанностей. Напомним, 9 января герцог и герцогиня Сассекские опубликовали неожиданное сообщение о своем желании начать самостоятельную жизнь и даже переехать.

Мы намерены отойти от дел в качестве «старших» членов королевской семьи и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество королеву Елизавету II,

— говорится в заявлении.

Гарри и Меган не только отказываются от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и начинают зарабатывать самостоятельно, но и концентрируются на запуске благотворительной организации, распределив свое время между Великобританией и Северной Америкой:

Этот географический баланс позволит нам воспитывать нашего сына с признательностью к королевским традициям, а также предоставит нашей семье возможность сосредоточиться на следующей главе жизни, включая запуск нашей новой благотворительной организации.

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