В Шереметьеве сел «Суперджет» со сработавшим аварийным датчиком

В Шереметьеве сел «Суперджет» со сработавшим аварийным датчиком

03.02.2020, 19:32, Новости дня

При заходе на посадку в Шереметьеве у пассажирского самолеты Sukhoi Superjet 100 сработал датчик неисправности гидросистемы. Самолет "Аэрофлота" летел рейсом 1189 из Волгограда в Москву.

Лайнер приземлился в штатном режиме, сообщает ТАСС. При посадке никто из пассажиров не пострадал.

Внеплановую посадку SSJ100 выполнил в Ростове-на-Дону 21 января с 88 пассажирами на борту. Самолет летел из Краснодара в Нижний Новгород, но вынужден был приземлиться из-за сбоя датчика расхода топлива.

Экстренную посадку на недостроенную полосу в Домодедове 16 января произвел самолет Sukhoi Superjet 100 с Ямала. На его борту были вахтовики. Посадка прошла нормально. Пилоты просто перепутали полосу, на которую должны были садиться.

В августе самолет SSJ100 разгерметизировался в воздухе между Сочи и Элистой, а в июле у самолета авиакомпании "Якутия" треснуло лобовое стекло.

Источник: Вести



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