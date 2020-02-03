В Москве во время свидания с бизнесменом умерла актриса-анимешница

Следственные органы проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела 27-летней девушки в одной из квартир в центре Москвы.
Инцидент произошел 2 февраля. Труп девушки без видимых признаков насильственной смерти нашли в одном из домов по Проточному переулку, сообщается на сайте ведомства.
Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", квартира, в которой нашли тело гражданки Украины, арендует 44-летний предприниматель из Южной Кореи. По его словам, с умершей он познакомился в одном из столичных ночных клубов, после чего пригласил к себе. Всю ночь они распивали алкоголь, затем девушка ушла в душ, а мужчина уснул. Утром бизнесмен обнаружил знакомую без признаков жизни в пустой ванне. По предварительной информации, иностранец занимает руководящую должность в компании Lotte Shopping Rus.
Как сообщает РЕН ТВ, умершей является актриса закадрового озвучивания аниме Кристина Д. Бывший коллега девушки рассказал, что она долгое время работала в стриптиз-клубе, встречалась с обеспеченными мужчинами в съемных квартирах или гостиничных номерах. По его словам, у Кристины за ночь якобы могло быть несколько мужчин.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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