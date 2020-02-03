В Москве во время свидания с бизнесменом умерла актриса-анимешница

В Москве во время свидания с бизнесменом умерла актриса-анимешница

03.02.2020, 19:31, Новости дня

Следственные органы проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела 27-летней девушки в одной из квартир в центре Москвы.

Инцидент произошел 2 февраля. Труп девушки без видимых признаков насильственной смерти нашли в одном из домов по Проточному переулку, сообщается на сайте ведомства.

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", квартира, в которой нашли тело гражданки Украины, арендует 44-летний предприниматель из Южной Кореи. По его словам, с умершей он познакомился в одном из столичных ночных клубов, после чего пригласил к себе. Всю ночь они распивали алкоголь, затем девушка ушла в душ, а мужчина уснул. Утром бизнесмен обнаружил знакомую без признаков жизни в пустой ванне. По предварительной информации, иностранец занимает руководящую должность в компании Lotte Shopping Rus.

Как сообщает РЕН ТВ, умершей является актриса закадрового озвучивания аниме Кристина Д. Бывший коллега девушки рассказал, что она долгое время работала в стриптиз-клубе, встречалась с обеспеченными мужчинами в съемных квартирах или гостиничных номерах. По его словам, у Кристины за ночь якобы могло быть несколько мужчин.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Новый коронавирус 2019-nCoV сохраняется на гладких поверхностях до пяти дней, выживает в сточных водах, а для заражения человеку достаточно провести пятнадцать минут вблизи от источника инфекции. Это выводы экспертов Национальной комиссии по здравоохранению Китая. Летальность болезни выше, чем у атипичной пневмонии 2003-го — уже погибли 362 человека. Китай ужесточает карантин: школьные каникулы продлены еще на две недели, граждан обязали работать […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика