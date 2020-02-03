В США неизвестный убил одного и ранил нескольких пассажиров автобуса

Один человек был убит в результате стрельбы, открытой в автобусе в американском штате Калифорния, шестеро получили ранения.
Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал телеканал ABC, ссылаясь на данные полиции.
Отмечается, что стрельба произошла 3 февраля 2020 года в автобусе, который ехал из Лос-Анджелеса в район залива Сан-Франциско. Нападавший задержан полицией, о мотивах его нападения не сообщается.
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