Турция предоставит Украине $36 млн военной помощи

Турция предоставит Украине $36 млн военной помощи

03.02.2020, 19:30, Новости дня

Турция предоставит Вооруженным силам Украины финансовую поддержку. Об этом 3 февраля в Киеве во время совместного брифинга с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает кореспондент издания «ГОРДОН».

«Сегодня принято важное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, по которому украинское войско получит финансовую помощь от турецких партнеров. Мы искренно благодарны вам за это», – сообщил Зеленский.

Президент Украины добавил, что он договорился с Эрдоганом «дать импульс сотрудничеству в авиационной отрасли», в частности, оно касается строительства и поставок самолетов АН-178.

«Отдельное внимание уделили усилению безопасности в Черноморском регионе. Наши государства будут сотрудничать в сфере поисково-спасательных работ в Черном море. Для этого профильные министерства готовят соответствующее межправительственное соглашение», – рассказал Зеленский.

На сайте Минобороны Украины сообщается, что заключение соглашения о военно-финансовом сотрудничестве «положительно повлияет на обороноспособность Украины, развитие ее оборонно-промышленного комплекса и Вооруженных сил, а также предусматривает возможность начала новых актуальных направлений и форм сотрудничества сторон».

На сайте президента Украины отмечается, что соглашение предусматривает выделение турецкой стороной для нужд ВСУ 200 млн турецких лир (около $ 36 млн) для приобретения турецких товаров военного и двойного назначения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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