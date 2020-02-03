Турция предоставит Украине $36 млн военной помощи

Турция предоставит Вооруженным силам Украины финансовую поддержку. Об этом 3 февраля в Киеве во время совместного брифинга с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает кореспондент издания «ГОРДОН».

«Сегодня принято важное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, по которому украинское войско получит финансовую помощь от турецких партнеров. Мы искренно благодарны вам за это», – сообщил Зеленский.

Президент Украины добавил, что он договорился с Эрдоганом «дать импульс сотрудничеству в авиационной отрасли», в частности, оно касается строительства и поставок самолетов АН-178.

«Отдельное внимание уделили усилению безопасности в Черноморском регионе. Наши государства будут сотрудничать в сфере поисково-спасательных работ в Черном море. Для этого профильные министерства готовят соответствующее межправительственное соглашение», – рассказал Зеленский.

На сайте Минобороны Украины сообщается, что заключение соглашения о военно-финансовом сотрудничестве «положительно повлияет на обороноспособность Украины, развитие ее оборонно-промышленного комплекса и Вооруженных сил, а также предусматривает возможность начала новых актуальных направлений и форм сотрудничества сторон».

На сайте президента Украины отмечается, что соглашение предусматривает выделение турецкой стороной для нужд ВСУ 200 млн турецких лир (около $ 36 млн) для приобретения турецких товаров военного и двойного назначения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Минтруд предложил выделить более 1,5 трлн рублей на предоставление материнского капитала в 2020-2022 годах, чтобы обеспечить выплаты за первого ребенка и увеличить размер выплат за второго. Согласно проекту закона, изначально на выплату материнского капитала закладывалось на три года более 945 млрд рублей, а теперь финансирование увеличится до 428 млрд рублей в 2020 году, 522 млрд […]