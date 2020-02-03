Торговая сделка США и Китая оказалась под угрозой из-за коронавируса

Власти КНР рассчитывают на послабления в условиях торгового соглашения с администрацией Трампа из-за ситуации вокруг коронавируса.
Реализация соглашения между Пекином и Вашингтоном может быть затруднена из-за эпидемии инфекционного заболевания.
В агентстве Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщили о том, руководство Китая ожидает "гибкости" от США в выполнении торговой сделки.
По сведениям одной из журналисток агентства, власти КНР ожидают, что США согласится на "более гибкое" выполнение условий в рамках первой фазы торгового соглашения между двумя странами. В подписанном документе содержится пункт о том, что страны проведут консультации в случае природной катастрофы или другого непредвиденного события".
Вспышка коронавируса, начавшаяся в декабре 2019 г., по состоянию на 3 февраля 2020 г., по официальным данным, привела к заражению более 17 тыс. человек, более 360 заболевших в КНР умерли.
Из-за вируса власти ряда стран приняли меры по ограничению транспортного сообщения с Китаем, а также приняли действия по вывозу своих граждан из страны.
Опасения о распространении заболевания продолжают оказывать давление на финансовые рынки, негативно отражаясь на стоимости сырьевых активов, а также котировках многих компаний.
В США инвестбанки уже начали процесс пересмотра прогнозов по темпам роста американской экономики в I квартале 2020 г. – с прогнозами о более медленном росте ВВП США в начале года из-за ситуации с коронавирусом. выступили эксперты Goldman Sachs. Власти КНР в дальнейшем также могут пересмотреть прогнозы по ВВП Китая в этом году.
В рамках подписанного 15 января 2020 г. в Вашингтоне торгового соглашения Китай обязался осуществить масштабные закупки американских товаров – в течение двух лет КНР обязалась приобрести у США продукцию в объеме $200 млрд. Вполне возможно, что с учетом предварительных оценок влияния эпидемии коронавируса на деловую и потребительскую активность в экономике страны в Пекине решили начать переговорный процесс с администрацией Трампа по снижению объема взятых обязательств.
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