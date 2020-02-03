Боксер Георгий Кушиташвили исключен из сборной России

Двукратный чемпион РФ по боксу Георгий Кушиташвили, арестованный по делу об избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, исключен из сборной России, об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлев.

"Кушиташвили исключен из сборной России, – сообщил Кремлев, слова которого приводит ТАСС. – Он уже не будет участвовать в мероприятиях сборной".

В воскресенье, 2 февраля, Кушиташвили и другой боксер, Овик Оганнисян были задержаны сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. Георгий оказал сопротивление, в итоге, оба спортсмена были задержаны.

Кушиташвили вменяется ч. 1 ст. 228 УК РФ (хранение и распространение наркотиков) и ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

"Если следствие докажет, что он поднял руку на сотрудника Росгвардии, то мы это осуждаем, он ответит по закону, если подтвердится, мы за жесткие санкции. Бросать мы его не будем, потому что он столько лет отдал боксу, но будем настаивать на максимальном наказании по этим статьям, если будет доказано", – сказал Кремлев.

Напомним, Георгий, выступавший в весовой категории до 81 кг, побеждал на чемпионате РФ в 2015 и 2018 годах, в 2019 году он дошел до четвертьфинала чемпионата мира в Екатеринбурге.

Источник: Вести

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