Певица Анна Седокова поделилась собственными правилами улучшения жизни

Певица Анна Седокова пояснила о правилах улучшения собственной жизни. Она считает, что с их помощью можно сделать каждый день счастливым для себя и близких людей.

Популярная артистка, многодетная мама и просто красивая женщина, Анна Седокова поделилась с поклонниками мыслями о том, как научиться не смешивать профессиональные обязанности и личную жизнь. Прежде всего, необходимо сделать так, чтобы смартфон не стал врагом №1, отвлекая человека не только во время работы, но и в минуты отдыха. А для этого достаточно просто отключить все оповещения, а не становиться «рабом» каждого сигнала. Вторым фактором, который часто мешает, отвлекая от более важных дел, являются мысли и разговоры, связанные с жизнью посторонних людей. Не умея твердо сказать «нет», соглашаясь из вежливости, человек часто тратит время на бессмысленные обсуждения чужой судьбы вместо того, чтобы позаботиться о своей собственной или своих близких.

К пустой трате жизненных сил Седокова относит размышления о прошлых ошибках. Полученный опыт нужно использовать, чтобы сделать лучше настоящее, а не погружаться в бесполезное чувство вины, Не стоит также, по мнению певицы, «выжидать идеальный момент», а учиться быть счастливым здесь и сейчас.

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