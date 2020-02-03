В Айове проходят кокусы Демократической партии

После нескольких месяцев напряженной предвыборной кампании претенденты на президентскую номинацию от Демократической партии в понедельник проходят первое испытание голосованием: в штате Айова избиратели-демократы принимают участие в кокусах, чтобы определить, кто станет соперником президента Дональда Трампа на ноябрьских выборах.

На Айову проходится менее 1 процента населения страны, а проживают там в основном белые американцы, поэтому штат не слишком хорошо отражает свойственное стране расовое и этническое разнообразие. Однако, по традиции, кокусы в Айове занимают первое место в политическом календаре в ходе борьбы за Белый дом.

В связи с этим победитель может получить дополнительный стимул в других штатах или даже вытеснить из гонки тех кандидатов, которые получат плохие результаты в Айове.

Исход голосования в Айове трудно предсказать. В борьбе принимают участие 11 кандидатов даже после того, как еще десяток претендентов на номинацию вышли из гонки по причинам низких рейтингов или недостатка финансирования.

Опросы общественного мнения в штате демонстрируют напряженную борьбу между сенатором от штата Вермонт Берни Сандерсом и бывшим вице-президентом Джо Байденом, который борется за номинацию уже в третий раз.

Немного отстают от двух ведущих кандидатов сенатор Элизабет Уоррен и бывший мэр города Саут-Бенд в Индиане Питт Буттиджич. Сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар занимает пятое место.

Многие избиратели в Айове признаются, что до сих пор не решили, за кого будут голосовать. Аналитики отмечают вероятность неожиданных результатов.

В отличие от праймериз, в ходе которых используются бюллетени, кокусы представляют собой собрания избирателей в школах, мэриях, складских помещениях и даже частных домах.

Избиратели выражают поддержку кандидатам путем поднятия руки или объединения в группы. Полноправными участниками кокуса считаются лишь те кандидаты, которые набирают не менее 15 процентов голосов собравшихся.

Сторонники кандидатов, которые не прошли этот порог, могут поддержать другого кандидата, прежде чем будет подведен официальный итог.

Несмотря на пристальное внимание к кокусам в Айове, они не всегда являются надежным индикатором того, кто победит в борьбе за демократическую номинацию.

Так, Билл Клинтон в 1992 году набрал в Айове менее 3 процентов, а в итоге одержал победу на всеобщих выборах.

Сенатор от штата Техас Тед Крус выиграл республиканский кокус в 2016 году, а номинация досталась Дональду Трампу.

Как отмечает бывший губернатор Айовы Том Вилсэк, жители Айовы считают задачей кокусов сужение круга кандидатов, чтобы жители остальных штатов выбирали из наиболее достойных вариантов. На следующей неделе пройдут голосования в штате Нью-Гемпшир, а позднее в феврале – в Южной Каролине и Неваде.

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