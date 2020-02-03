Сергей Соседов назвал Украину «больной страной»

Сергей Соседов во время разговора об Украине назвал её «больной страной». Причиной такого поведения экс-наставника «Х-фактора» оказалось появление на украинской версии проекта песни Филиппа Киркорова.

Как оказалось, группа Duke Time, ставшая участником телешоу, подготовила в качестве номера исполнение композиции «Цвет настроения синий». Впоследствии Андрей Данилко провёл прямую трансляции с исполнителем по видеосвязи.

Данный случай с участием создателя проекта Верки Сердючки привлёк внимание многих людей в Украине. Дополнительное недовольство Сергея Соседова было выражено призывом не связываться с Киевом. Музыкальный критик отметил, что удаление его из передачи было сделано по причине чрезмерно большой популярности. Соседов рекомендовал российским исполнителям самим запретить себе поездки в соседнее государство.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Минтруд предложил выделить более 1,5 трлн рублей на предоставление материнского капитала в 2020-2022 годах, чтобы обеспечить выплаты за первого ребенка и увеличить размер выплат за второго. Согласно проекту закона, изначально на выплату материнского капитала закладывалось на три года более 945 млрд рублей, а теперь финансирование увеличится до 428 млрд рублей в 2020 году, 522 млрд […]