«Металлург» прервал серию поражений, обыграв в овертайме «Авангард»

«Металлург» прервал серию поражений, обыграв в овертайме «Авангард»

03.02.2020, 19:30, Новости дня

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский "Металлург" на домашнем льду в овертайме обыграл омский "Авангард" со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0).

Основное время встречи завершилось вничью – 1:1. У гостей отличился Егор Мартынов (35-я минута), а у хозяев льда – Виктор Антипин (43). Победу "Магнитке" принес Николай Кулемин, забросивший шайбу в овертайме за 20 секунд до сирены.

"Металлург" прервал серию из трех поражений и с 58 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, а "Авангард", потерпевший третье поражение кряду, в ней же расположился на второй строчке, имея в активе 78 очков.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорцы во вторник, 11 февраля, на выезде сыграют с московским "Спартаком", а омичи в Балашихе встретятся с казанским "Ак Барсом".

Источник: Вести



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