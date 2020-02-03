Созданы нанороботы, способные справиться с раковыми клетками

Созданы нанороботы, способные справиться с раковыми клетками

03.02.2020, 19:30, Новости дня

Российские исследователи заявили о готовности уникальных нанороботов, которые могут не только уничтожать раковые клетки, но еще и распознавать их по всему организму.

Огромное количество фармацевтов, химиков и биологов сегодня работают над созданием эффективных препаратов, направленных на борьбу с онкологическими заболеваниями. При этом особенно важно, чтобы созданные препараты не вызывали крайне тяжелых побочных эффектов. Именно эта задача является практически невыполнимой долгие годы. Сотрудники Университета ИТМО в рамках эксперимента создали из фрагментов ДНК наноробота, который позволит эффективно и безопасно уничтожать раковые клетки.

Специалисты рассказали, что разработанный наноробот состоит из двух частей: детекционной и терапевтической. Одна часть занимается уничтожением раковых клеток, а вторая – их поиском.



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