Украина и Турция договорились о взаимном признании водительских удостоверений

Украина и Турция подписали соглашение о взаимном признании национальных водительских удостоверений. Об этом 3 февраля в Киеве во время совместного брифинга с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает кореспондент издания «ГОРДОН».
«Приятно отметить и заключенное соглашение о признании и обмене национальных водительских удостоверений. Это создает лучшие условия для наших граждан», – сказал Зеленский.
На сайте Министерства внутренних дел Украины сообщается, согласно документу, граждане Украины, которые легально проживают в Турции, и турки, законно проживающие в Украине, смогут обменять свои национальные водительские удостоверения на аналогичные документы страны проживания в упрощенном порядке – без необходимости повторно сдавать экзамены. Это также позволит избежать дополнительных финансовых затрат.
Ожидается, что новые правила заработают уже через полгода.
Подобные соглашения уже существуют между Украиной, Италией и Испанией. Также планируется такой договор с Францией, добавили в ведомстве.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Российские военные применили комплекс противовоздушной обороны «Панцирь-С» для уничтожения беспилотника, который приближался к авиабазе Хмеймим со стороны северо-восточной части Средиземного моря. Как передает «Интерфакс», об этом заявили в Минобороны. «Ракетным вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса „Панцирь-С“ российской авиабазы воздушная цель на удалении от авиабазы уничтожена. Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме», — […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Путин сказал, как реагировать на попытки Запада переписать историю / 19 января
- Лесных – 3 года колонии, Мартинцов – 2,5 года, Мыльников – 2 года условно. Суд приговорил обвиняемых по «московскому делу» / 6 декабря
- В российских аэропортах из-за коронавируса стали проверять прилетающих из Китая / 21 января
- Медведев: РФ думает о европейцах и не может прекратить поставки газа через Украину / 7 декабря
- Зеленскому поставили ультиматум перед встречей в «нормандском формате» / 3 декабря
- Московская полиция начала проверку по угрозам сыну бывшей жены короля Малайзии / 4 декабря
- Зеленский анонсировал создание новых списков на обмен пленными / 15 января
- США поддерживают развитие антикоррупционной системы в Украине – американское посольство / 9 декабря