Украина и Турция договорились о взаимном признании водительских удостоверений

Украина и Турция подписали соглашение о взаимном признании национальных водительских удостоверений. Об этом 3 февраля в Киеве во время совместного брифинга с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает кореспондент издания «ГОРДОН».
«Приятно отметить и заключенное соглашение о признании и обмене национальных водительских удостоверений. Это создает лучшие условия для наших граждан», – сказал Зеленский.
На сайте Министерства внутренних дел Украины сообщается, согласно документу, граждане Украины, которые легально проживают в Турции, и турки, законно проживающие в Украине, смогут обменять свои национальные водительские удостоверения на аналогичные документы страны проживания в упрощенном порядке – без необходимости повторно сдавать экзамены. Это также позволит избежать дополнительных финансовых затрат.
Ожидается, что новые правила заработают уже через полгода.
Подобные соглашения уже существуют между Украиной, Италией и Испанией. Также планируется такой договор с Францией, добавили в ведомстве.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: «Единая Россия» исключила его из партии. Районный суд в Иванове арестовал по обвинению в педофилии заместителя директора школы №37 Павла Покровского, рассказали ТАСС в пресс-службе областного управления СК. Ему вменяют статьи о «развратных действиях» и «сексуальном изнасиловании» несовершеннолетнего, а также о его регулярном спаивании. Покровского задержали в пятницу 31 января. Городское издание Ivday.ru без указания источника утверждает, что за день […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- У российского пассажирского самолета пробило корпус в Турции / 10 января
- Мнение: Это террор — того, кого надо террор! / 7 января
- Популярный телеведущий во второй раз стал отцом / 17 января
- Ученые выяснили, что кофе поможет облегчить боль / 2 февраля
- Наука: Новое исследование подтвердило результаты «зефирного эксперимента» / 23 декабря
- Полиция решила проверить сообщения о домашнем насилии в семье оставленных в Шереметьеве детей / 28 января
- Руководитель OnePlus Пит Лау показал преимущества дисплея 8-й версии смартфона / 18 января
- Под Москвой у двух мужчин нашли полтора килограмма героина / 23 января