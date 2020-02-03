Менеджер Бузовой прокомментировал слухи о «провале» артистки на корпоративе в Ростове

После выступления Ольги Бузовой в Ростове на корпоративе появились слухи, что оно завершилось полным «провалом» артистки. Менеджер знаменитости прокомментировал данные сообщения в СМИ.

Антон Богославский назвал все заявления, будто сотрудники сети супермаркетов, для которых Бузова давала концерт, раскритиковали ее за выступление «под фонограмму» и требование повышенного к себе внимания, выдумками. Ни певица, ни лично ее PR-менеджер, ни команда не слышали подобных комментариев в адрес звезды.

Как отметил представитель артистки в беседе с журналистами Nation News, это было стандартное, как для корпоратива, выступление. Никто не говорил о «провале» Бузовой.

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