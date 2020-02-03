Специалисты рассказали, насколько важна мелодия будильника

Австралийские исследователи определили, что мелодия будильника является крайне важной для человека и его состояния в течение всего дня. Дело в том, что звуки, которые будят человека, определяют, будет ли он бодрым или сонным.

Инициаторами проведенного исследования выступили научные сотрудники Мельбурнского королевского технологического университета. На протяжении длительного периода времени они пытались понять, существует ли взаимосвязь между мелодией будильника и настроением человека в течение дня. В исследовании приняли участие 50 добровольцев, которые проходили онлайн-опрос, направленный на определение типа мелодии будильника и уровня неуклюжести и бодрости в течение дня.

Оказалось, резкие звуки будильника способствуют повышенному уровню утренней сонливости. А вот мелодичные сигналы усиливают бодрость и способствуют стандартному уровню производительности.

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