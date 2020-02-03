Лондонский район Сохо эвакуировали из-за найденной бомбы

Лондонский район Сохо эвакуировали из-за найденной бомбы

03.02.2020, 19:30, Новости дня

На строительной площадке в знаменитом лондонском районе Сохо 3 февраля обнаружили бомбу времен Второй мировой войны.

Как сообщает Sky News, большую часть района оцепили, людей из расположенных здесь офисов, пабов и ресторанов эвакуировали, на место обнаружения бомбы вызвали саперов.

Как написала в своем "Твиттере" радиоведущая Джудимей Мерфи, которую тоже "очень умело" эвакуировали из частного клуба, в Сохо "никогда не бывало так тихо".

We were (very ably) evacuated from The Groucho Club this afternoon as they uncovered an unexplored WW2 bomb in a construction site up the street. #DeanStreet #Soho #WW11Bomb
It’s never this quiet. pic.twitter.com/A5AYpWDdFU

— ᴊᴜᴅʏᴍᴀʏ ᴍᴜʀᴘʜʏ 🔑 (@JudymayMurphy) February 3, 2020

Источник: Вести



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