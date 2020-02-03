«Мы точно победим, правда не в российском суде, тут у нас иллюзий нет» — руководитель московского штаба Навального о списании средств со счетов оппозиционеров

Со счетов директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, муниципального депутата Ильи Яшина и руководителя столичного штаба Алексея Навального Олега Степанова по требованию приставов списаны деньги, которые отсудил у оппозиционеров Московский метрополитен за акцию 27 июля. Об этом Степанов и Жданов написали на своих страницах в Facebook.

При этом оппозиционеры отмечают, что еще в конце января Алексей Навальный, который проходил соответчиком по иску метро, выплатил всю сумму.

Как сказал в разговоре с The Insider Олег Степанов, цель всех этих действий — отомстить независимым кандидатам в МГД и не дать команде Навального работать.

«Московский метрополитен потребовал с нас 56 тысяч рублей за то, что в метро из-за митингов спустилось больше людей, и метрополитен решил вывести дополнительных машинистов. Что причинило ему экономический ущерб. Хотя по идее должна же быть прибыль, больше пассажиров — больше оплаченных поездок.

Так или иначе у нас сразу не было сомнений, что это иски политические, и их цель — отомстить независимым кандидатам в МГД и парализовать работу команды Навального перед грядущими выборами. Постоянные обыски с изъятиями техники, блокировки счетов, огромные штрафы и эти иски — части одного плана по остановке нашей работы. Но уничтожить нас у них получается, мы продолжаем свою работу, готовим и выпускаем расследования, готовимся к новому избирательному циклу и работаем над другими проектами.

Что мы будем делать с этими исками от метро, лапшичных и полиции? Мы их выиграем. Иски составлены юридически (и с точки зрения здравого смысла) абсурдно, поэтому мы их совершенно точно выиграем, правда не в российском суде, тут у нас иллюзий нет, так как дело политическое. Мы пройдем все инстанции в России, а потом победим в ЕСПЧ. Даже если РФ решит выйти из Совета Европы, то правительство все равно будет исполнять ранее взятые на себя обязательства.

Сложность в том, что после второй инстанции решения суда вступают в силу, и с нас будут требовать деньги, арестовывать счета, изымать имущество и другими способами не давать работать.

Поэтому мы просим всех, кто поддерживает нашу политическую работу, — перекредитовать нас, перевести нам какую-то посильную сумму. Мы просим деньги не себе и не для того, чтобы отдать деньги Путину. После победы в ЕСПЧ и возврата этих средств, мы отправим эти деньги общественно-полезные проекты», — сказал Олег Степанов.

Московское метро подало иск к оппозиционерам в конце августа 2019 года. Метрополитен обосновал свои требования тем, что из-за акции 27 июля пришлось вызвать на работу в выходной семерых руководителей.

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