Генпрокуратура попросила снизить срок заключения Константину Котову

Генеральная прокуратура РФ предложила кассационному суду изменить приговор гражданскому активисту Константину Котову, приговоренному к четырем годам колонии по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов.

В документе, который опубликовала адвокат Котова Мария Эйсмонт на своей странице в Facebook, заместитель генерального прокурора просит снизить наказание с четырех лет лишения свободы до одного года.

Как отмечается в документе, Константин Котов впервые совершил преступление и характеризуется положительно, поэтому «столь длительное тюремное заключение «нельзя признать законным и справедливым ввиду его чрезмерной суровости».

В сентябре 2019 года Константин Котов был приговорен к четырем годам колонии общего режима по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий. В декабре он подал жалобу, чтобы оспорить ст. 212.1 УК, которая, по его мнению, нарушает конституционное право на свободу собраний. Прокуратура Москвы отказалась обжаловать приговор.

25 января Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора Котову. После декабрьской пресс-конференции Путина корреспондент телеканала «Дождь» обратился к покидающему зал президенту с вопросом о деле Константина Котова. Ответа Путина не было в эфире федеральных каналов, но в эфир «Дождя» он попал:

«Во многих странах гораздо более жесткие меры за нарушения подобного рода. За несанкционированные мероприятия публичные, а к ним относится перекрытие границ, в некоторых странах — до 10 лет лишения свободы. У нас все гораздо мягче, хотя, конечно… Может быть, он делал это неоднократно? Кстати, во всех правовых системах за неоднократные нарушения ужесточают и ответственность. Но я тем не менее посмотрю».

После этого Конституционный суд распорядился пересмотреть приговор Котову. Однако Верховный суд отказался.

Отказ объяснили тем, что суд не рассматривает определение Конституционного суда по делу Котова как новое обстоятельство, потому что ст. 212.1 УК не была признана не соответствующей Конституции.

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