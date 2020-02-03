Эрдоган пообещал построить жилье для крымских татар

Эрдоган пообещал построить жилье для крымских татар

03.02.2020, 19:19, Новости дня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Киеве заявил, что власти республики приняли решение об обеспечении жильем около 500 семей крымских татар.

«Хочу сказать, что порядка 500 семей решили обеспечить жильем. И я сказал об этом министру финансов, и он проведет соответствующие переговоры со своим украинским визави. Будет установлена смета, и полностью построено жилье для этих семей, я в этом уверен», – сказал Эрдоган, передает «Интерфакс-Украина».

Ранее перед вылетом с визитом на Украину Эрдоган заявил, что Анкара не признает воссоединения Крыма с Россией и продолжит следить за положением крымских татар.

В Кремле отметили, что Эрдоган при желании может посетить Крым, чтобы на месте изучить ситуацию с правами крымских татар.



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