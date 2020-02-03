ВКС не станут забирать из Китая организованных туристов

ВКС не станут забирать из Китая организованных туристов

03.02.2020, 19:19, Новости дня

Самолеты воздушно-космических сил (ВКС) не осуществляют эвакуацию организованных туристов из Китая. Все они были вывезены чартеров туроператоров, сообщили в пресс-службе Ростуризма.

«Организованные туристы вывезены за счет чартерных программ туроператоров. Самолеты ВКС в вывозе организованных туристов не участвовали. Они предназначены для вывоза граждан РФ из китайской провинции Хубэй (город Ухань) в соответствии с решением правительства», – сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

Ростуризм сообщал, что все организованные туристы покинули КНР.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что эвакуация 133 граждан РФ из Китая воздушно-космическими силами запланирована на 3-5 февраля.

Напомним, по последним данным,  число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 17 тыс. человек, умерли более 360 человек.



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