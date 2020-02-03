Мнение: Она кричала нет, но это их не остановило

В любой непонятной и стрессовой ситуации утвердительное «Нет!» может спасти вашу жизнь и здоровье, но что делать, если ваше «Нет!» только усугубит положение? Это как травматическое оружие, попадание из которого при слабом останавливающем эффекте лишь раззадоривает оппонента.

Наша оппозиция во главе с Михаилом Борисовичем с помпой объявила о создании своей политической инициативы «Нет!» в ответ на предложенные президентом Российской Федерации изменения в Конституции.

Основная полемика крутится вокруг весьма относительных инициатив общественных деятелей:

Алексей Анатольевич определенно превратился в рупор Михаила Борисовича, который сам диктует политику передёргивания и коверкает чужие слова как ему удобно: вот тут он критикует инициативу Торшина о том, что браком может считаться только союз мужчины и женщины с целью создания семьи.

Ходорковский приплетает сюда «трендовый» закон о домашнем насилии и уже говорит о том, что Торшин предлагает закрепить понятие семьи, а не брака, как союза между мужчиной и женщиной.

А как Михаил Борисович представляет себе брак между матерью-одиночкой и ее дочкой – загадка. Главное сыграть на чувствах.

Помимо старой и доброй традиции спонсирования ФБК из различных офшорных зон наша оппозиция не изменяет и старому доброму разгильдяйству в собственных рядах: забавно наблюдать как пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш отрицает слова Ильи Яшина и дистанцируется от участия в организации шествий против внесения изменений в Конституцию РФ.

Очередное перетягивание одеяла на себя или желание быть подальше от Яшина – не знаю, но снова факт в том, что они вроде бы все снова собрались, а договорится не получается.

И вся претенциозность громогласно объявленного движения «Нет!» исчезнет, превратившись в эхо. Достаточно лишь сформулировать сторонникам изменения Конституции вопрос: Не против ли народ изменений? – Нет, не против!

Активизация и очередное объединение наших либеральных оппозиционеров вызвано масштабным вливанием денежных средств со стороны Михаила Борисовича, который собирается вывести подконтрольные ему СМИ на максимальный уровень эффективности и ставить музыку для танцев «независимых кандидатов».

Источник: Теория элит

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