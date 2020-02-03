Самым крутым и забавным государственным аккаунтом оказался… Twitter МВД Якутии

Лаконично и остроумно пишут «отчеты» о вызовах якутские полицейские в соцсетях, привлекая все больше и больше подписчиков.

Официальный аккаунт в Twitter МВД Якутии неожиданно посчитали самым обсуждаемым и популярным в Рунете. Количество фолловеров растет, по признанию одного из них, потому что в России это «самый интересный, крутой и забавный государственный аккаунт». Хотя некоторые думают, что только якутским полицейским выпадают такие курьезные и необычные вызовы. «Хотим отметить, что все случаи реальны. И не стоит забывать, что жизнь порой фантастичнее вымысла», — поясняют стражи порядка.

Но больше всего людям нравится манера подачи «отчета» о работе полиции в Якутии. Посты написаны лаконично, живо и с юмором. Взять, к примеру, новость о краже мобильного телефона. Заявление поступило от расстроенной девушки. Полицейские с ног сбились, разыскивая сотовый, а она позвонила и радостно сообщила: нашелся…в сапоге.

Есть забавный случай и про бдительную бабушку, позвонившую и предупредившую по поводу «подозрительного предмета» в подъезде. Выехали, проверили, «подозрительным предметом» оказалась плитка шоколада, которую кто-то обронил, но с бабушкой провели «профилактическую беседу».

В дежурную часть обратился иностранец. Замерз, ни слова по-русски, только по-английски. По счастью, дежурный окончил когда-то факультет иностранных языков. Из разговора стало ясно, что гость из Англии заблудился . Напоили горячим чаем и проводили до адреса.

Подписчики честно признаются, что им хочется читать с утра нечто подобное, а не про коронавирус или Брекзит. Восторженные отклики сопровождаются шутливыми комментариями типа: «Какая у вас ужасная криминогенная обстановка! Я, как истинный фанат »Криминальной России«, завтра с утра вылетаю к вам на ПМЖ!»

Фото: Instagram МВД Якутии

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