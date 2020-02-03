В Стерлитамаке покупатели разнесли магазин из-за скидки на стиральный порошок

Акция прошла в нескольких российских городах, включая Новосибирск.
Истерией и давкой кончилась распродажа стирального порошка в Стерлитамаке, сообщают СМИ. Сеть супермаркетов «Галамарт» предложила горожанам 3-килограммовые упаковки Ariel всего по 99 рублей (обычно стоит 500-600 рублей)
В магазины, где проводилась акция, лавиной хлынули покупатели. Толкаясь, люди пробивались к полкам, чтобы успеть схватить акционный порошок.
Всего через 18 минут распродажи управляющая магазина объявила, что порошок заканчивается.
Такая же картина наблюдалась в других городах, где проводилась акция – в Нефтекамске, Оренбурге, Новосибирске.
Житель Новосибирска рассказал, что обезумевшие покупатели снесли рамку досмотра на входе в магазин и чуть не разломали кассы.
Напомним, что в сентябре 2019 года таким же скандалом обернулась распродажа «одна вещь — один рубль» в торговом центре Владикавказа.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Но вообще некоторые футуристические элементы из Китая доставляют. Например, что там у них внезапно образовалась нехватка лицевых масок, и бедный Китай теперь даже вынужден закупать их за рубежом. Это Китай-то! При этом страсть таскаться в масках по улицам вообще поражает, конечно. Тотальное невежество. Людям даже невдомек, что если они думают так защититься от вируса, то […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Как правильно прогревать двигатель зимой / 9 декабря
- Беларусь одолжила у Китая полмиллиарда долларов / 18 декабря
- Мнение: Хороший пример / 13 декабря
- Космонавт Сергей Волков высказался о «слепоте на орбите»: «Медикам NASA нужно верить» / 27 декабря
- В Новосибирске пассажирский самолет совершил экстренную посадку / 28 января
- Как платить налоги от сдачи квартиры в аренду / 17 декабря
- Ляйсан Утяшева рассказала о традиционном семейном гадании в новогоднюю ночь / 31 декабря
- Мнение: Расстояние от здоровья до инвалидности тоньше человеческого волоса / 3 декабря