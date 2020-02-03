В Стерлитамаке покупатели разнесли магазин из-за скидки на стиральный порошок

В Стерлитамаке покупатели разнесли магазин из-за скидки на стиральный порошок

03.02.2020, 19:14, Новости дня

Акция прошла в нескольких российских городах, включая Новосибирск.

Истерией и давкой кончилась распродажа стирального порошка в Стерлитамаке, сообщают СМИ. Сеть супермаркетов «Галамарт» предложила горожанам 3-килограммовые упаковки Ariel всего по 99 рублей (обычно стоит 500-600 рублей)

В магазины, где проводилась акция, лавиной хлынули покупатели. Толкаясь, люди пробивались к полкам, чтобы успеть схватить акционный порошок. 

Всего через 18 минут распродажи управляющая магазина объявила, что порошок заканчивается.

Такая же картина наблюдалась в других городах, где проводилась акция – в Нефтекамске, Оренбурге, Новосибирске.

Житель Новосибирска рассказал, что обезумевшие покупатели снесли рамку досмотра на входе в магазин и чуть не разломали кассы.

Напомним, что в сентябре 2019 года таким же скандалом обернулась распродажа «одна вещь — один рубль» в торговом центре Владикавказа.



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