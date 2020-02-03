«Где ливневки?» Жители «благоустроенной» Москвы пожаловались на улицы, покрытые льдом и слякотью

Дорога до метро превратилась в полосу препятствий
В «Блокнот» обратились жители юга Москвы и пожаловались на ужасное состояние улиц после выпадения снега. Дорога от улицы Бакинская до метро Кантемировская, протяженностью около километра, оказалась полностью непригодна для безопасного передвижения пешеходов.
Здесь, вечером 2 февраля, под ногами скопилась слякоть, замерзающая при небольшой минусовой температуре. Грязь и лед превратили тротуары в настоящую полосу препятствий: упасть здесь можно буквально на каждом шагу.
Все это произошло, по словам очевидцев, в результате того, что ливневая канализация отсутствует, либо забита.
«На всей дороге нет потенциально безопасного места, везде есть риск упасть. И это Москва!», — отмечают горожане. Здесь каждый день ходят и пожилые люди, и дети, хотя на такой дороге поскользнуться и получить травмы может даже спортсмен
Москвичи просят разобраться с ситуацией и обеспечить чистые тротуары в городе
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Но вообще некоторые футуристические элементы из Китая доставляют. Например, что там у них внезапно образовалась нехватка лицевых масок, и бедный Китай теперь даже вынужден закупать их за рубежом. Это Китай-то! При этом страсть таскаться в масках по улицам вообще поражает, конечно. Тотальное невежество. Людям даже невдомек, что если они думают так защититься от вируса, то […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Мне кололи обезболивающие в невероятных количествах»: Лера Кудрявцева рассказала о месяце на больничной койке / 21 января
- Алла Пугачева отказалась от участия в съёмках новогодних шоу / 16 декабря
- Врачи назвали ранние признаки рака, которые нельзя игнорировать / 25 января
- Гончарук принимает Зеленского за лоха / 2 декабря
- В Петербурге электричка насмерть сбила мужчину / 23 декабря
- В Сети появились фото кроссовера Kia Sorento без камуфляжа / 24 января
- Мнение: Не жена / 8 декабря
- Мощный смартфон Huawei Y9s можно купить в России за 18 тысяч рублей / 19 декабря