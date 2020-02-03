«Где ливневки?» Жители «благоустроенной» Москвы пожаловались на улицы, покрытые льдом и слякотью

Дорога до метро превратилась в полосу препятствий

В «Блокнот» обратились жители юга Москвы и пожаловались на ужасное состояние улиц после выпадения снега. Дорога от улицы Бакинская до метро Кантемировская, протяженностью около километра, оказалась полностью непригодна для безопасного передвижения пешеходов.

Здесь, вечером 2 февраля, под ногами скопилась слякоть, замерзающая при небольшой минусовой температуре. Грязь и лед превратили тротуары в настоящую полосу препятствий: упасть здесь можно буквально на каждом шагу.

Все это произошло, по словам очевидцев, в результате того, что ливневая канализация отсутствует, либо забита.

«На всей дороге нет потенциально безопасного места, везде есть риск упасть. И это Москва!», — отмечают горожане. Здесь каждый день ходят и пожилые люди, и дети, хотя на такой дороге поскользнуться и получить травмы может даже спортсмен

Москвичи просят разобраться с ситуацией и обеспечить чистые тротуары в городе

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